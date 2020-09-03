البعثة الأممية ترحب بإعادة باشاغا للعمل وتحث الأطراف الليبية على المضي في مسار التسوية الشاملة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القاضي بإعادة المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا للعمل وتمكينه من مباشرة مهامه على رأس الوزارة، وحثت الأطراف الليبية على المضي قدما في مسار التسوية الشاملة.

وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم لـ«بوابة الوسط» إن البعثة «ترحب بقرار المجلس الرئاسي وتأمل أن تتركز جهود الحكومة والسلطات الليبية الآن بمختلف قطاعاتها وتسخير كل الإمكانيات لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها بعد أن تفشى الفيروس بشكل لافت مؤخرا في المدن الليبية».

«الرئاسي» يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا ويمكنه من مباشرة مهامه بوزارة الداخلية

وأضاف العلم أنه «ينبغي على الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين التي تبدو أكثر الحاحاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بأعلى مستوى ممكن من الشفافية والمساءلة والمحاسبة».

واختتم الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا تصريحه إلى «بوابة الوسط» بالقول: «إن البعثة تحث جميع الأطراف على اتخاذ موقف حاسم نحو المضي قدماً في مسار التسوية السياسية الشاملة».

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