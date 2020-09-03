البيضاء.. جُثث تُدفن دون التأكد من إصابتها بكورونا

دوّنت سجلات مستشفى البيضاء في شهر أغسطس، 53 حالة وفاة يُحتمل أنها مصابة بفيروس كورونا، تحمل جميعها أعراضا إكلينيكية متوافقة مع صور الأشعة والمقطعية.

ووفق الإيجاز الصحفي للوضع الوبائي بالبيضاء، فقد تم تبليغ كافة أهالي المتوفين بوضعهم، وتمت معاملة الجثامين بنفس طريقة التعامل مع الحالات المصابة من حيث الإجراءات من قبل المستشفى.

ومنذ افتتاح قسم العزل بتاريخ 1182020 بمستشفى الثورة البيضاء، تعافت 55 حالة وغادرت المستشفى، أما حالات الدخول الموجودة بقسم العزل حتى يوم الأربعاء، 18 حالة، وهناك أيضا 15 حالة في العناية، 4 منها على أجهزة التنفس الصناعي، و11 عبر التنفس الطبيعي.

وبشأن الوضع الوبائي بمنطقة الجبل الأخضر حتى الأربعاء، فقد بلغت الإصابات المؤكدة منذ تسجيل أول حالة، 46 إصابة، منها 22 نشطة، فيما تم تسجيل 20 حالة تعافٍ،و 4 حالات وفاة.

يشار إلى أن مستشفى شحات للأمراض الصدرية (المنصورة) لا يستقبل سوى حالات الإصابة المؤكدة بجهاز pcr، ويتعذر على اللجنة الاستشارية الطبية فحص كافة حالات الاحتمال والاشتباه بالمنطقة لعدم وجود مشغلات لجهاز تحليل.

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