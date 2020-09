أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، الخميس، تمديد

العمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا عشرة أيام إضافية.

