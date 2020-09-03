حراك 23أغسطس يؤكد مواصلة التظاهر غدا الجمعة

قال حراك 23 أغسطس إنه يستعد للتظاهر من جديد غدا الجمعة بسبب ما اعتبره حقوق المواطن في حياة كريمة بعيدا عن الفساد وانتشار المليشيات المسلحة وصرف أموال الليبيين على المرتزقة الأجانب.

وأضاف الحراك في بيان له اليوم الخميس إن التجمعات ستكون في ميدان الشهداء وأن التوجه نحو الميدان يبدأ من الساعة الخامسة مساء ليبدأ التجمهر في الساعة السادسة.

ودعا الحراك إلى الافراج الفوري عن الموقوفين من شباب الحراك الذين أكد وزير الداخلية المقال فتحي باشاغا إن لديه معلومات حولهم كما طالب المتظاهرين إلى الاحتجاج السلمي وعدم الاعتداء على الأملاك العامة وعدم رفع شعارات مؤيدة لحزب أو أشخاص معينين.