النيابة العسكرية بطرابلس تأمر بالقبض على وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق

أصدرت النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس أمرا بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم عيسى إلى جانب 5 آخرين على خلفية قضايا فساد.

وبحسب الخطاب الموجه من مدير النيابة العسكرية طرابلس، أيوب العجيلي أمبيرش، لجهاز الردع ومكافحة الجريمة المنظمة، طالبهم بضبط كلا من محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا، وأشرف علي عمر الشامخي، المراقب المالي لوزارة الصحة، و4 مدراء شركات مقاولات عامة.

وأشارت النيابة إلى قرار الضبط جاء بالإشارة إلى التحقثيقات الجارية في القضية رقم 79/2020 م م ع المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال بجهاز الطب العسكري في طرابلس، وبناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات مع مدير عام جهاز الطب العسكري.

وأكدت النيابة، إنها أمرت بضبط وإحضار المذكورين أعلاه وإحالتهم إلى النيابة الجزئية العسكرية بالعاصمة طرابلس لارتكابهم مخالفات فساد وإهدار مال عام.

يشار إلى أن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، صرح، اليوم الخميس لصحيفة صدى الاقتصادية أن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى لايزال يمارس عمله من مكتبه بمنطقة أبوسليم وأن مايدور حول فراره لخارج البلاد مجرد شائعات.