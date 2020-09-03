عقوب يتفقد المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية لمجابهة كورونا

تفقد وزير الصحة سعد عقوب اليوم، المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية والعلاجية في المستودعات المركزية التابعة لوزارة الصحة، والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

كما اطلع عقوب على الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية والرقابية على الأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع جهاز الإمداد الطبي الرئيسي، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تنظيم أوجه الصرف والتوزيع العادل وفقا للاحتياج الفعلي لكافة مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات.

وأكد وزير الصحة أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ما زال جيدا.

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