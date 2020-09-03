أوبن ديموكراسي: رسالة مفتوحة إلى سالم الحاسي

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 September, 2020

وجه البروفيسور الإيطالي والخبير الاقتصادي جيانكارلو إليا فالوري رسالة مفتوحة إلى مدير المخابرات الليبية السابق سالم الحاسي من خلال مقال نشره موقع أوبن ديموكراسي.

واستهل الخبير الإيطالي رسالته المفتوحة بقول عزيزي سالم الحاسي كنت رسميا مديرا لجهاز المخابرات الليبي من فبراير 2012 إلى فبراير 2015.

وأضاف فالوري لقد تورطت أيضًا في محاولة اغتيال معمر القذافي عام 1984 قبل فترة طويلة من تكليفك بالمخابرات الليبية. وفي وقت لاحق استقلت في عام 2014 أو 2015 (الأخبار الرسمية غامضة في هذا الصدد) للاحتجاج على “الافتقار التدريجي للاستقرار السياسي” وقيل أيضًا – على الرغم من عدم وجود تأكيد موضوعي في هذا الصدد – أنك زرت بنغازي قبل الاستقالة. وتتفق جميع مصادر استخبارات المصادر المفتوحة – مصطلح يستخدم للإشارة إلى الاستخبارات المستخلصة من المصادر المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي الإعلام المرئي والمطبوع ومواد المكتبات- في هذا الصدد ، وينطبق الشيء نفسه على المصادر المباشرة والمحلية التي استشرتها قبل كتابة “المقالة”.

فيما يتعلق بقضية الجماعة الليبية المقاتلة أعتذر لأنني لم أذكر بشكل صحيح الاسم الكامل لرئيس حكومة الجماعة الليبية المقاتلة وهو عمر الحاسي ، الذي يحمل نفس اسمك تقريبًا – حكومة تم تشكيلها على أي حال بعد انتخابات 2014 وكانت مدعومة بشكل أساسي من قبل “فجر ليبيا”.

ومع ذلك غالبًا ما يتم ذكر قضية المرشح غير الفعال في العديد من مصادر استخبارات المصادر المفتوحة، إنه ليس خطأي.

فقط لنضرب مثالا حيث يقال أيضا أن “الحاسي تخلى عن جنسيته الأمريكية في عام 2015، من خلال تزوير الاتهامات بأنه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين”.

مع إشارة محددة إلى مصادري، فهي إما “مصادر مفتوحة” موثوقة أو أخبار مقدمة لي مباشرة من عدة ضباط، وليست مجرد شخص واحد عمل في ليبيا منذ فترة طويلة.

في النص الذي ذكرته أوردت ما قاله لي بعض الناس – وأحيانًا كثير من الناس.

إنني أدرك جيدًا حقًا أن لديك علاقات ممتازة مع المخابرات الإيطالية ، ولكن بصرف النظر عن التقييم الإيجابي العام لبعض عملياتك، ليس لدي أخبار إيجابية مؤكدة بشكل خاص. لم أتحدث مع مانيتي – ألبرتو مانينتي مدير جهاز الاستخبارات الإيطالي- حول هذا الأمر لكنني سأفعل ذلك قريبًا.

بسبب علاقاتك مع البرلمان الليبي أفهم أنك استقلت قبل فترة وجيزة من تعيين برلمان طبرق لرئيس الوزراء الجديد بشكل واضح ضد رغباتك.

ومع ذلك وكما أخبرتني مصادر إيطالية مباشرة فقد أظهرت بالفعل علامات استياءك السياسي علانية، وفي الواقع كنت قد استقلت بالفعل قبل إعلان ذلك رسميًا.

وعلاوة على ذلك فإن جميع المصادر الليبية التي تتحدث عن استقالتك مؤرخة في 5 يونيو 2014 وليس 2015.

مع إشارة محددة إلى قضية القناصين الستين تؤكد جميع مصادر استخبارات المصادر المفتوحة والمصادر المحلية الأخرى الحقيقة بالطرق والأشكال التي أبلغت عنها.

وتخبرنا جميع مصادر استخبارات المصادر المفتوحة ولكن أيضًا المصادر الأخرى أنك تخليت عن جنسيتك الأمريكية في عام 2015 – ليس في عام 2012 كما تقول – ولكن أعتقد أنك محق تمامًا في ذلك.

ومع ذلك فمن الغريب أن جميع المصادر لا تبلغ عن التاريخ الصحيح وأنا أقول ذلك لخبير استخبارات مثلك.

“Temehu ” هو الاسم الحالي الذي غالبًا – وإن لم يكن دائمًا بالطبع – يستخدم للإشارة إلى الاستخبارات الليبية في جميع المصادر المفتوحة ، سواء عبر الإنترنت أو في الصحافة.

وبالتأكيد كان من المستحيل عدم وجود القذافيين السابقين في جهاز المخابرات الليبية – وهذا أمر غير وارد – لكن كل توصيفات الخدمة الليبية حتى شبه الرسمية ، تشير إلى “إزالة آثار نظام القذافي” (وهذا لا يعني القضاء على الرجال أو تهميشهم) “أحد أهداف الجهاز”. تغيير عقل المرء أمر مشروع ، ولكنه قبل كل شيء مفيد.

صحيح أن عبد الله مسعود الدرسكي يعيش حاليًا في بنغازي وأنه على أي حال حل محل عبد القادر التهامي انظر الارتباط. علاوة على ذلك تعتبره المصادر المحلية – إن لم يكن المؤسس – قريبًا جدًا من حزب “الاتحاد من أجل الإصلاح” الذي ساهم في تأسيسه.