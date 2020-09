قال رئيس غرفة التجارة الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم

الجراري، إنه تم فتح منفذ السلوم الحدودي مع مصر أمام المواطنين الليبيين.

وأوضح الجراري في تصريح له إن السلطات المصرية وافقت على

دخول المواطنين الليبيين فوق سن 45 عامًا، وما تحت سن 18 عامًا بدون تأشيرة أو التسجيل

في القوائم.

