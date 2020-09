أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن رئيس المفوضية العليا للانتخابات،عماد السائح، أكد أن المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانيات.

