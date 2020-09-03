بعد رفع الإيقاف عنه.. باشاغا يتفقد منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية

تفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مساء الخميس، منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وجاء ذلك عقب إصدار المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بإيقاف قرار الوقف الاحتياطي لباشاغا وإحالته للتحقيق، الذي صدر الجمعة الماضي.

«الرئاسي» يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا ويمكنه من مباشرة مهامه بوزارة الداخلية

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واستقبل الوزير من قبل مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، العميد علي النويصري، ومعاونه ومديرو الإدارات بالإدارة.

يشار إلى حضور باشاغا إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس صباح الخميس للتحقيق معه، فيما نشرت قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية عناصرها بشكل مكثف في محيط المقر، حسب صور نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقب جلسة التحقيق، قال باشاغا إن الجلسة «استمرت لأكثر من خمس ساعات وعشرين دقيقة»، بمشاركة «أعضاء المجلس الرئاسي دون وجود أي أطراف أخرى»، وأوضح أن «الأسئلة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة، وتأمينها واختراقها، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في التأمين».

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