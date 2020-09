انطلاق أول رحلة للمسافرين إلى مصر عبر منفذ السلوم 12 سبتمبر

أعلنت لجنة تسجيل المسافرين في بلدية طبرق، الخميس، أن موعد

أول رحلة للمسافرين إلى مصر عبر منفذ السلوم البري ستكون يوم 12 سبتمبر الجاري .

جاء ذلك بعد يوم من إعلان اللجنة عن فتح باب التسجيل أمام

الراغبين في السفر إلى مصر من المنطقة الشرقية.

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الرحلة ستضم 88 مسافرا، من بينهم 44 شخص من بلدية طبرق و22 من بلدية أمساعد

و22 من بلدية بئر الأشهب .

وأكدت اللجنة أن مسؤولي منفذ السلوم وضعوا ضوابط لسفر المواطنين

إلى مصر، تشمل:

– التسجيل للذكور من سن 18 حتى سن 45 سنة، باستثناء النساء

من كل الأعمار،

– ضرورة أن تكون الصورة مطابقة لأصحاب جوازات السفر الخضراء

– دفع مبلغ قدره 20 دينار رسوم التسجيل مقابل إيصال مالي.

– احضار التحليل الخاص

بفيروس كورونا على أن تكون نتيجته سلبية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد السفر الذي

سيكون بعد 10 أيام من التسجيل في قوائم المسافرين.

