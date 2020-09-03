عمداء طرابلس الكبرى يطالبون الرئاسي بتوفير محطات استعجالية للكهرباء

طالب عمداء بلديات طرابلس المركز وحي الأندلس وعين زارة وسوق الجمعة وأبوسليم أمس المجلس الرئاسي بتوفير محطات استعجالية لتغطية احتياجات مدينة طرابلس من الكهرباء.

ووصف العمداء في بيان لهم طرح الأحمال بأنه وصل إلى درجة لا تطاق، مشيرين إلى أن مواطني طرابلس أكثر من عانى من طرح الأحمال وسوء إدارة شبكة الكهرباء طيلة السنوات الماضية نتيجة عدم تعاون المدن القريبة والبعيدة، حسب قولهم.

كما دعا عمداء البلديات إلى أن تكون الإجراءات الإدارية والمالية بشفافية، محملين الجهات الرقابية المسؤولية حال تمت عرقلة هذا الطلب.

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