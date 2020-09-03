اجتماع بين ديوان المحاسبة وهيئة الكهرباء بالحكومة الليبية لمناقشة التعاقدات

عقدت لجنة دراسة العقود المسبقة بديوان المحاسبة، اجتماعا مع لجنة العطاءات بالهيئة العامة للكهرباء لمناقشة الإجراءات التعاقدية التي تزمع الهيئة إبرامها، والتي من شأنها العمل على إنهاء مشاكل انقطاع الكهرباء.

وتشمل هذه الإجراءات التعاقد على توريد وحدتين غازيتين بمحطة الكهرباء درنة لسد العجز خلال فصل الشتاء القادم بمنطقة الجبل الأخضر، وتوريد احتياجات ومتطلبات الإنتاج والنقل وتوزيع الطاقة، وإجراءات التعاقد على تنفيذ محطة توليد غرب بنغازي، وتنفيذ منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الكفرة.

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