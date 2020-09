غويريني: عدم تواجد إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشكل كامل في الشأن الليبي “أمر خاطئ”

قال وزير الدفاع

الإيطالي، لورينزو غويريني، الخميس، إن تخيل عدم التواجد بشكل كامل في الشأن

الليبي أمر خاطئ لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وشدد غويريني في

تصريحات صحفية، على ضرورة التأكيد على الدور الاستراتيجي لليبيا بالنسبة لإيطاليا.

وأوضح غويريني

أن القصة في ليبيا تعرض مساحة للفرصة ومن مصلحة المجتمع الدولي أن يعرف أنه يمكن

أن يكون هناك بلد مثل إيطاليا لديها نهج قائم على مبادرات ترمي إلى خفض التصعيد في

ليبيا.

