11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج تحاليل 41 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، ليتبين سلبية 27 عينة وإيجابية 11 عينة، إلى جانب ثلاث عينات إعادة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع عشر حالات في مدينة جالو بواقع سبع من العرق واثنتين من الشرف وواحدة من اللبة، إضافة إلى حالة واحدة من مشروع جالو أوجلة.

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