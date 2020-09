صحة الوفاق تعلن تجهيز جناح للعزل بمستشفى طرابلس المركزي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس،

تجهيز جناح العزل التابع لقسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس المركزي، بعد استكمال

أعمال صيانة المبنى.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن السعة السريرية للعناية الفائقة بالجناح تبلغ ستة

أسرة، إضافة إلى أربع غرف عزل مجهزة .

وبحسب الوزارة ، فقد تم إنشاء وتجهيز أكثر من اثنين وثلاثين

مركزًا للعزل خلال خمسة أشهر في مختلف مدن ومناطق البلاد، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس

كورونا في ليبيا أواخر مارس الماضي.

