دورة توعوية عن خطر وباء كورونا بمدارس بنغازي

قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، إن قطاع التربية والتعليم في بنغازي أقام دورة توعوية حول وباء كورونا خلال الأيام الماضية، لبعض المدارس الواقعة في نطاق مكتب الخدمات التعليمية السلاوي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الدورة أقيمت بالتنسيق مع لجنة كورونا بنقطة تمركز المركز الصحي شهداء أزواوة ومكتب الخدمات التعليمية السلاوي.

وأشارت إلى أن المستهدفين بالدورة، جميع المعلمين المكلفين بالملاحظة على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة لمكتب خدمات السلاوي .

وشددت على أن الدورة تضمنت محاضرة توعوية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، حيث تناولت التعريف بالمرض وطرق انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الطلبة خلال الامتحانات والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.