وفاة طبيب بـ«كورونا» ببني وليد.. وهذه رسالته الأخيرة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، مساء الخميس، وفاة أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر، الدكتور أحمد ماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

ونشرت الإدارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة الطبيب الأخيرة قبل وفاته والتي دعا فيه الله إن يحفظ أسرته وأطفاله.

وهذا نص الرسالة:

وبينما أنا نائم علي سريري بالعناية المركزة، أكافح كي اتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب وخراطيم.. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الإصطناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم معلنا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة

طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح.

منذ أيام ودعت زميلًا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلي ما أنا ذاهب اليه الآن… لست والله خائفًا الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه.

كل ما أرجو أن يبادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي، الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي لفراقهم، وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم.. أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك. وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا