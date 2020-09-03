رئيسا ديوان المحاسبة والحكومة الليبية يبحثان جملة من الملفات المهمة

بحث رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه اليوم مع رئيس الحكومة عبد الله الثني، جملة من المواضيع المهمة، أبرزها مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وإجراءات صرف المبالغ المالية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا.

وذلك خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء، تطرق أيضا إلى إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، والنتائج التي خلص إليها الديوان من خلال مراجعة المصروفات على الجائحة، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تعترض محطة سوسة، ما ترتب عليه توقف العمل ونقص مياه الشرب، كما تمت مناقشة جملة من القضايا المهمة.

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