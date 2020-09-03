«العقوري» يبحث مع نظيرته التونسية التحديات التي تواحه البلدين وآخر المستجدات السياسية

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا، مع سماح دمق، رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي، حيث أبلغها تهاني مجلس النواب الليبي لنظيره التونسي بمنح الثقة لحكومة المشيشي.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الخميس، فإن “العقوري” و”دمق” تباحثا حول آخر التطورات السياسية التي تهم البلدين والتحديات التي تواجه المنطقة .

وشدد العقوري، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وضرورة تعزيز التعاون بينما وخاصة في ظل الظروف الراهنة وأبرزها أزمة جائحة وباء كورونا ومواجهة تداعياتها .