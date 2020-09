أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني

العريبي، مساء اليوم الخميس، وفاة حالتين جراء إصابتهما بفيروس كورونا داخل

المستشفى .

