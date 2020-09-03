إصابة مديري مرافق صحية وطبيب بالكفرة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، مساء الخميس، عن إصابة مديري مرافق صحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية بالمدينة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نتائج العينات الكشف عن الفيروس أثبتت إصابة كلا من «عضو اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري، ناجي سليمان حامد، ومدير مركز الكفرة للسكري، ناجح محمد ارقيق، ومدير مركز الأسنان الكفرة، وائل عبدالرحمن التواتي، والطبيب بالخدمات الصحية الكفرة، الدكتور على عقوب».

ونبهت اللجنة إلى أنها ستعلن لاحقًا نتائج عينات آخرى فور وصولها إليها.

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