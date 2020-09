أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة – سهل الجفارة،

الخميس، توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة

الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى.

The post عاجل // النهر الصناعي العظيم: توقف ضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة المنطقتين الجنوبية والوسطى appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24