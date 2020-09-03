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«دفاع البرلمان»: لن يكون هناك سبيل لأي مفاوضات إلا بحل المليشيات وخروج تركيا من ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب المشارك في مباحثات المغرب، في إطار التمهيد مع المجلس الاستشاري في طرابلس؛ لاستئناف عمل اللجان الخاصة بالحوار وبحث آليات ترتيب لقاءات رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة، على بعض الثوابت.

وأكد “الميهوب”، في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك” الروسية، أن هذه الثوابت تتمثل في حل المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة.

وأشار إلى أنه حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج.

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«دفاع البرلمان» حل المليشيات خروج تركيا من ليبيا سبيل مفاوضات هناك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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