«دفاع البرلمان»: لن يكون هناك سبيل لأي مفاوضات إلا بحل المليشيات وخروج تركيا من ليبيا

قال النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب المشارك في مباحثات المغرب، في إطار التمهيد مع المجلس الاستشاري في طرابلس؛ لاستئناف عمل اللجان الخاصة بالحوار وبحث آليات ترتيب لقاءات رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة، على بعض الثوابت.

وأكد “الميهوب”، في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك” الروسية، أن هذه الثوابت تتمثل في حل المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة.

وأشار إلى أنه حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج.