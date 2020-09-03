وليامز تدعو مجلس الأمن إلى دعم ليبيا بـ”الأفعال”

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم إلى ليبيا “بالأفعال ليس بالكلمات فقط، حتى لا تنزلق البلاد نحو مزيد من الانقسام والفوضى”، على حد قولها.

جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمتها وليامز أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، لعرض آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، مشيرة إلى أن البلاد تمر بمنعطف خطر وتقف عند نقطة تحوّل حاسمة.

وقالت وليامز، إن مساعدة مجلس الأمن ستحدد ما إذا كانت ليبيا ستنزلق إلى أعماق جديدة من الانقسام والفوضى أو تتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا، على حد تعبيرها.

واستعرضت وليامز آخر التطورات على الأرض، مؤكدة اضطراب الأوضاع حول مدينة سرت، مما يعرّض حياة نحو 130 ألف شخص من سكان المدينة للخطر، فضلا عن البنية التحتية النفطية الحيوية للبلاد والتي تشكل شريان الحياة الاقتصادي.

وأضافت: “في حين ظلت الخطوط الأمامية هادئة نسبيا منذ يونيو، تواصل القوات المسلحة العربية الليبية والقوات الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الاستفادة من المساعدة المؤسفة للجهات الراعية الأجنبية في تخزين الأسلحة والمعدات المتطورة”.

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