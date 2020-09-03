“جبريل أوحيدة”: نشكر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على تدخله لحل مشكلات “الكفرة”

أعرب النائب جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، عن شكره لرئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي ووزير الصحة سعد عقوب ووزير الاقتصاد منير عصر ووكيل وزارة المالية امراجع غيث ولرئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، لتفهمهم وتجاوبهم مع حقوق ومصلحة منطقة الكفرة.

قال “أوحيدة” على حسابه بموقع فيسبوك أمس الخميس: نبشر سكان المنطقة بوضع حد للكثير من معاناتهم بما فيها طريق الكفرة اجدابيا التي سيبدأ العمل بها فور الانتهاء من بعض الترتيبات الاجرائية فقط، وفق تعبيره

أضاف “أوحيدة”: لازلنا في انتظار لقاء مهم نأمل أن لا يتأخر او يحول دونه الفاسدين لتوضيح بعض المغالطات والممارسات والفساد الذي يمارس من قبل البعض بأسم اهم مؤسسة في الدولة ويسيء لانجازاتها ومكانتها وينعكس سلبا على استقرار وامن المنطقة.