وفاة طبيبة من كوادر”المركز الوطني” بسبب كورونا

نعت إدارة وموظفو المركز الوطني لمكافحة الأمراض -الجمعة- الدكتورة “أسماء أبودية” وهي أحد كوادر المركز الوطني بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومعاناتها لفترة من المرض، كما نعى المركز عمة الطبيبة التي فارقت الحياة أيضاً بسبب الإصابة بالفيروس.

ويأتي هذا النعي في ظل ما تشهده المراكز الطبية والمشافي في ليبيا من وفيات في صفوف الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالتوازي مع زيادة أعداد الإصابات في ليبيا ففي آخر بيان لمركز مكافحة الأمراض الذي حمل رقم “179” ليوم الأربعاء وصلت أعداد المصابين على مستوى ليبيا في يوم واحد إلى “617” حالة إصابة مؤكدة وسط ما تعانيه البلاد من عجز لمكافحة الوباء .

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