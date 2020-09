لجنة مكافحة كورونا بالكفرة تعلن إصابة طبيب وعدد من مدراء المرافق الصحية بالفيروس

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

الخميس، إصابة عدد من مدراء المرافق الصحية بالبلدية، وطبيب يعمل بالخدمات الصحية في الكفرة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النتائج أثبتت إصابة كلا من، ناجي سليمان

حامد، عضو اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري، وناجح محمد

ارقيق مدير مركز الكفرة للسكري، ووائل عبدالرحمن التواتي مدير مركز الأسنان الكفرة،

والدكتور علي عقوب طبيب بالخدمات الصحية الكفرة.

