مركز الرصد الأولي بالبيضاء يستقبل 38 حالة اشتباه بـ«كورونا»

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعية بإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء، الجمعة، استقباله 161 حالة منها 96 حالة كشف طبي و38 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 27 حالة مخالطة لحالات موجبة.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إنه استقبل تسع حالات من شحات بينها ست اشتباه، و5 حالات من الأبرق بينها ثلاث اشتباه، وحالة كشف طبي قادمة من طبرق، إضافة إلى ست حالات من قرنادة بينها حالتين اشتباه،

كما استقبل المركز أربع حالات كشف طبي من مراوه، وحالة كشف طبي من عمر المختار، وحالة اشتباه من سيدي عبدالواحد، ومثلها من وردامه وسوسه، علاوة على حالتين بينها حالة اشتباه قادمة من المرج.

وأعلن المركز خروج ثماني حالات من مرحلة الاشتباه إلى الوضع الطبيعي، وإتمام فترة الحجر المنزلي، موضحًا أن كل حالات الاشتباه تعامل بأنها حالات مصابة حتى يثبت العكس وفقًا للأعراض والعلامات والتحاليل المبدئية؛ وذلك لعدم توفر مواد التشغيل الخاصة بجهاز «PCR».

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