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المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة إحدى كوادره بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، وفاة إحدى الطبيبات الكوادر وعمتها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وبحسب إيجاز صادر عن المركز، اليوم، فإن الإدارة وموظفو المركز الوطني نعوا الفقيدة الدكتورة أسماء أبودية، أحد كوادر المركز الوطني، وعمتها زكية أبودية بعد معاناتهما مع فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق، أنه استلم الأربعاء عدد (3606) عينة، منهم (2989) عينة سالبة، وتم تأكيد إصابة 617 حالة منهم مقسمين إلى (429) حالات جديدة، و(188) مخالطين، كما سجل المركز أيضًا (110) حالة شفاء و (4) حالات وفاة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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