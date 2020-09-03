35 حالة شفاء جديدة من «كورونا» بمصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، مساء الخميس، شفاء 35 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 209 مسحة أنفية بلعومية، منها 138 مسحة من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و71 من خارج مقر الفريق.

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وأشارت اللجنة في الإيجاز المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إحالة جميع المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا » ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 2628 إصابة.

ومن بين الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في مصراتة، سجلت اللجنة 2118 حالة نشطة و456 حالة شفاء، إضافة إلى 45 حالة وفاة.

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