” ويليامز”: عقدنا اجتماعين اقتصاديين لحل الأزمة الليبية أحدهما في القاهرة

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، عن عقد اجتماعين اقتصاديين أحدهما فى القاهرة لبحث الأزمة الليبية، مؤكدةً من جانب آخر على أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما ومحورياً للتوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف.

وقالت وليامز، خلال لقاء مباشر مع قناة “إكسترا نيوز” إنها تشاورت عبر لقاءات مهمة لها فى القاهرة مع عدد من المسئولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مضيفةً أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة حساسة حاليا، وأن مصر أدت دورا حاسما في تهدئة الأوضاع في ليبيا .

وعبّرت “وليامز” عن امتنانها لترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوات وقف إطلاق النار من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، معربةً عن أملها في أن يساهم الترحيب المصري بإيجاد مناخ ملائم لإطلاق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كما اكدت على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة بأسرع ما يمكن تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا.

كما تطرقت “ويليامز” في المقابلة لكافة الأوضاع التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الراهنة وموقف البعثة الأممية من إعلان القاهرة، ورؤية البعثة الأممية للوضع الليبي الراهن ، و جهود البعثة الحالية لدفع العملية السياسية.

وتحدثت ستيفاني وليامز، في وقت سابق عن ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي الليبيين لدى التشكيلات المسلحة، موضحة أن الحوار بين الأطراف الليبية ضروري للخروج من الأزمة، وأضافت “أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة وتدفق السلاح”، موضحة أن تظاهرات الليبيين جاءت ضد الفساد.

ولفتت المبعوثة الأممية، إلى أن أكثر من مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية، مؤكدةً على المطالبة بالتدقيق على معاملات البنك المركزي الليبي ومواصلة الحوار مع الجيش الوطني و “الوفاق” للتوصل لوقف إطلاق نار شامل.

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