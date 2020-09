قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال

الميهوب، إنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب الذاهب إلى المملكة المغربية على

بعض الثوابت.

وأوضح الميهوب في تصريح صحفي أن هذه الثوابت تتمثل في حل

المليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على

المسارات الممكنة.

وأضاف الميهوب أنه حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات

سوى بمثابة الذهاب والعودة دون أي نتائج.

The post الميهوب: حل المليشيات وخروج تركيا من ليبيا ثوابت يجب التمسك بها قبل اجتماعات المغرب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24