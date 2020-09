مركز رصد البيضاء: 53 حالة اشتباه وتماثل 8 حالات للشفاء

قال مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة إدارة الشؤون الصحية

البيضاء، الجمعة، إن 191 حالة ترددت الخميس على المركز، للكشف عليها.

وأضاف المركز أن 161 حالة من بين هذه الحالات التي ترددت

على المركز من مدينة البيضاء، بينها 96 حالة كشف طبي و38 حالة اشتباه، مبينا أن

حالات الاشتباه تتم متابعتها وعمل جداول معينة ثابتة لها ويتم إجبارهم بالحجر المنزلي

وبعض الحالات تم تحويلها لمستشفي الثورة التعليمي.

وتابع المركز أن إجمالي حالات الاشتباه بلغت 53 حالة،

مضيفا أنه تم تسجيل خروج 8 حالات من مرحلة الاشتباه للوضع الطبيعي وإتمام فترة الحجر

المنزلي، مؤكدا أن كل حالات الاشتباه تعامل بأنها حالات مصابة حتي يثبت العكس وفقا

للأعراض والعلامات والتحاليل المبدئية، وذلك لعدم توفر مواد التشغيل الخاصة بجهاز PCR.

