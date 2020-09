الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وفاة طبيبة من كوادره بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، وفاة طبيبة

من كوادره، بفيروس كورونا.

وقال المركز في نعي للطبيبة نشره عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الطبيبة أسماء أبودية، وعمتها زكية أبودية،

توفيتا بعد معاناتهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

قد أعلنت في وقت سابق الخميس، عن إصابة مديري مرافق صحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية

بالمدينة بفيروس كورونا.

