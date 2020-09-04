“عدل الوفاق”.. الاجتماع الأول لإدارة مجلة القانون الدولي الإنساني

ترأس وزير العدل بمكتبه -الخميس- الاجتماع الأول لـــ”مجلة القانون الدولي الإنساني”،حيث تناول الإجتماع التأسيسي الأول للمجلة أهمية تعزيز ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال دعم وتشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة، ونشر وترجمة الأبحاث و الأحكام القضائية الأجنبية، وكذلك التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة-حسب ما ورد عن الصفحة الرسمية للوزارة.

وذكر منشور وزارة العدل أن “المجلة الوطنية للقانون الدولي الإنساني” أحد الجهات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ويعول عليها كثيراً في تطوير الأبحاث وتوسيع دائرة المعرفة بحقل القانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة إن المجلة ” محكمة ” وقد تحصلت على إذن الإنشاء من إدارة المطبوعات بالهيئة العامة للثقافة.. وقد خلص الاجتماع إلى إعداد لائحة داخلية للمجلة وهيكل تنظيمي إلى جانب التجهيز لإعداد ونشر العدد الأول للمجلة.

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