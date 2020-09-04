“الوطني لضمان الجودة”: إحالة دليل تصنيف الجامعات الليبية

أحال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور محمد العتوق منشوراً لعدد من رؤوساء الجامعات الليبية مرفقاً بنسخ من دليل التصنيف للإنخراط والمشاركة في برنامج تصنيف الجامعات الليببة المحلي، الذي يتبناه المركز ، وذلك لتجويد أدائهم التعليمي في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع.

تأتي هذه الإحالة بعد اعتماد وزير التعليم بحكومة الوفاق لدليل تصنيف الجامعات الليبية، فيما قال ” العتوق” في تصريح لــــ مكتب التواصل والإعلام بالوزارة ، إن دليل تصنيف الجامعات الليبية يهدف إلى تحقيق منافسة شريفة بين الجامعات ويعدّ وثيقة معيارية أنجزت بخبرات وكفاءات ونخب الجامعات الليبية لتتوج باعتماد من عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد.

وأضاف “العتوق” أن ( دليل تصنيف الجامعات الليبية جاء كتطبيق وتصنيف موضوعي شفاف يبرز جوانب القوة العلمية والبحثية في جامعات ليبيا) ، مشيراً إلى أن ( دليل تصنيف الجامعات الليبية سيكون الركيزة التي تُبنى عليها وتستمر في تحسينها وتحسين مكامن الضعف ومعالجتها وصولاً إلى التمييز الذي تنشده الجامعات محلياً وإقليمياً من خلال تراتيب متقدمة تليق بعراقة وتاريخ المؤسسات التعليمية الليبية عالمياً.

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