“الوطني لضمان الجودة”: إحالة دليل تصنيف الجامعات الليبية

أحال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور محمد العتوق منشوراً لعدد من رؤوساء الجامعات الليبية مرفقاً بنسخ من دليل التصنيف للإنخراط والمشاركة في برنامج تصنيف الجامعات الليببة المحلي، الذي يتبناه المركز ، وذلك لتجويد أدائهم التعليمي في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع.
تأتي هذه الإحالة بعد اعتماد وزير التعليم بحكومة الوفاق لدليل تصنيف الجامعات الليبية، فيما قال ” العتوق” في تصريح لــــ مكتب التواصل والإعلام بالوزارة ، إن دليل تصنيف الجامعات الليبية يهدف إلى تحقيق منافسة شريفة بين الجامعات ويعدّ وثيقة معيارية أنجزت بخبرات وكفاءات ونخب الجامعات الليبية لتتوج باعتماد من عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد.
وأضاف “العتوق” أن ( دليل تصنيف الجامعات الليبية جاء كتطبيق وتصنيف موضوعي شفاف يبرز جوانب القوة العلمية والبحثية في جامعات ليبيا) ، مشيراً إلى أن ( دليل تصنيف الجامعات الليبية سيكون الركيزة التي تُبنى عليها وتستمر في تحسينها وتحسين مكامن الضعف ومعالجتها وصولاً إلى التمييز الذي تنشده الجامعات محلياً وإقليمياً من خلال تراتيب متقدمة تليق بعراقة وتاريخ المؤسسات التعليمية الليبية عالمياً.
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