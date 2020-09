وليامز: عيب اتفاق الصخيرات هو استبعاد عناصر النظام الجماهيري

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني

وليامز، الخميس، إن اتفاق الصخيرات كان به بعض الثغرات والعيوب، والتي تتمثل في أن

بعض الأطراف المعنية لم تكن موجودة في المفاوضات أصلا، موضحة أن أهم هذه الأطراف

هم مؤيدو النظام الجماهيري الذين لم تتم دعوتهم للجلوس على طاولة المفاوضات وهم

موجودون على أرض الواقع، وهم عامل رئيسي من ضمن العوامل الموجودة على الساحة.

وأضافت وليامز في لقاء تلفزيوني أن اتفاق الصخيرات الذي

أسفر عن اتفاق سياسي ليبي بقي هو الإطار الذي ظهر في مؤتمر برلين وخرج منه قرار

مجلس الأمن رقم 2510 الذي صدر في شهر فبراير في أعقاب مؤتمر برلين، مؤكدة أن ليبيا

تعاني من التففك وهي حالة مستمرة حتى الآن.

وتابعت وليامز أن المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان

سلامة، عندما أتى بخطة عمل اتفق عليها مجلس الأمن، والتي كانت ترتكز في مرحلتها

الأولى على تعزيز الاتفاق السياسي الليبي، والاعتراف بأن هناك نقائص يجب العمل على

تعديلها، ثم العمل على إجراء انتخابات وإقامة مؤتمر وطني يشمل كل الأطراف الليبية،

مشيرة إلى أنه في الواقع هذه هي المعادلة التي تعمل من خلالها الأمم المتحدة اليوم.

وأشارت وليامز إلى أنه تم الاتفاق في مؤتمر برلين على

عقد حوار سياسي بجنيف يشارك فيه كل من شارك في مؤتمر الصخيرات إلى جانب وجود

مندوبين من كل الأطراف الأخرى التي تشكل جزءا من الحياة السياسية والاجتماعية في

ليبيا بمن فيهم السيدات والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأقليات العرقية، مؤكدة أنه

من غير الممكن تجاهل كل هذه الأطراف وتركها خارج العملية السياسية.

وأكدت وليامز أن البعثة الأممية ستعمل على تهيئة الظروف

لعقد الحوار الوطني، خاصة وأن لديها قوة الدفع اللازمة لذلك، بسبب التدهور الشديد

للأوضاع على الأرض والموقف الاجتماعي، إلى جانب توافر بعض الهدوء، لافتة إلى أنه

يجب الانتظار لرؤية ما إذا كانت البعثة الأممية ستتمكن من بناء الثقة في ظل إعلام

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وهو ما يمثل

إجراء لبناء الثقة.

وأشادت وليامز بدور مصر البناء في ليبيا واصفة إياه بالإيجابي

المثمر في إطار السعي لحل سياسي للأزمة الليبية.

