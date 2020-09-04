طرابلس.. تقييم الأسبوع الأول من العودة المدرسية

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة” اجتماعاً خاصاً لمتابعة وتقييم أوضاع العودة المدرسية بمنطقة “طرابلس الكبرى” وبعض مراقبات التعليم المجاورة بعد انتهاء الأسبوع الأول، بحضور مراقبي التعليم ورئيس وأعضاء لجنة العودة المدرسية وعدد من الخبراء والمختصين بالوزارة-حسب ما ورد في منشور بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم .

وشدد الوكيل خلال الاجتماع على توفير كل ما يلزم لضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء مثل تسليم معقم اليد لكل طالب وأن تتكفل مراقبات التعليم بطباعة الأسئلة الاسترشادية وتسليم كل طالب نسخة ورقية خاصة به، حيث أن وزارة التعليم قامت بتوريد كميات كبيرة من الأوراق بما يكفي لطباعة كل الأسئلة وتوزيعها على جميع الطلبة دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية .

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