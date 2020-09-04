الرئاسي يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا ويسمح بمباشرة مهامه

طرابلس-العنوان

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، وسمح له بمباشرة مهامه اعتبارًا من اليوم.

أتى ذلك بعد إجراء المجلس الرئاسي بمقر حكومة الوفاق في طرابلس تحقيقًا إداريًا مع الوزير المفوض، على خلفية التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وأوقف المجلس الرئاسي، الجمعة، باشاغا احتياطيًا عن عمله وإحالته إلى التحقيق الإداري. وقال المجلس، إن التحقيق مع الوزير سيشمل “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”.

ووصل باشاغا، اليوم، إلى مقر الحكومة في العاصمة طرابلس لبدء التحقيق معه، في موكب كبير رافق وصوله إلى المقر.