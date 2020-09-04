النيابة العسكرية تأمر بضبط وكيل وزارة صحة الوفاق بعد سماح المدعي العسكري له بالسفر لتركيا

طرابلس-العنوان

أمر مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس، أيوب أمبيرش، جهاز الردع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز المباحث الجنائية بضبط وإحضار عدد من الشخصيات، بناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الجارية مع عام جهاز الطب العسكري.

والشخصيات الوارد اسمائها في أمر الضبط، الذي اطلعت العنوان على نسخة منها، هي: “محمد هيثم عيسى الصيد رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا (وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق) وأشرف علي الشامخي، المراقب المالي لوزارة الصحة، وعبدالحكيم فرج القذافي، مفوض شركة الطوابق العالمية للمقاولات، وميلاد فرج الهوادي، مفوض شركة الغدق الدولية للمقاولات العامة، وعمر عبدالمجيد البشتي، مفوض شركة الفيحاء للمقاولات العامة، وعبدالوهاب سالم فتح الله، مفوض شركة دليل التطور للمقاولات العامة”.

وأتى أمر الضبط، الصادر يوم 01 سبتمبر2020، بعد أيام من سماح مكتب المدعي العسكري، في خطاب موجه لمصلحة الجوازات، لوكيل وزارة صحة الوفاق، بالسفر إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة الدولي، لمرة واحدة فقط وسط أنباء عن تسهيل هروبه من البلاد.

وقوبل سماح المدعي العام، لوكيل وزارة الصحة بالوفاق، بالسفر بموجة من الاستهجان والاستغراب، حيث طالبت النقابة العامة للمحامين بليبيا، المدعي العام العسكري، بضرورة الإفصاح عن مبررات الإذن بالسفر لـ محمد هيثم، الذي يعد أحد المطلوبين المساءلة.