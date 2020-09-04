ديوان المحاسبة يناقش مع الثني مواضيع متعلقة بالخدمات العامة

البيضاء-العنوان

ناقش رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، الدكتور عمر عبد ربه، مع رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، اليوم الخميس، مواضيع هامة متعلقة بالوضع العام والخدمات في البلديات الواقعة في نطاق الحكومة.

وتطرق النقاش، إلى مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، والنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وطُرح أيضا في الاجتماع، إجراءات الصرف للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، والنتائج التي خلص اليها الديوان، من خلال مراجعة المصروفات على الجائحة.

وتناول في الاجتماع، مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض محطة سوسة، مما ترتب عنه توقف العمل، ونقص مياه الشرب.

وتمت مناقشة التصرف في إيرادات مصلحة الضرائب، والصرف منها على بعض البلديات، بالإشارة الى أنها إيرادات سيادية يجب تحويلها لوزارة المالية والتخطيط وعدم التصرف فيها مباشرة.

كما جرى بحث حالة الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من أضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها.

كما تم مناقشة تقديم الدعم اللازم والامكانيات بجهاز مكافحة الجريمة لما يقوم به من اعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.

وجرت مناقشة، مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه إجدابيا – طبرق، والتي تكفل تزويد المياه إلى المرج، والبيضاء، والقبة، درنة، وطبرق، وأمساعد بقيمة وقدرها 19 مليون دينار وما يستلزمه من رصد أموال كبيرة تضمن تنفيذ الخط.

كما تناول النقاش، مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي سلوق بقيمة 159 مليون دينار.