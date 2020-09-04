“شرطة كاباو” تضبط عصابة لتهريب الأدوية

تمكن أعضاء مركز شرطة كاباو التابع لمديرية أمن جادو من ضبط عصابة تمتهن عمليات تهريب الأدوية، من خلال تفتيش المركبات الآلية للمهربين حيث تم العثور على كميات كبيرة من صناديق الأدوية جزائرية الصنع متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال وبدون وجود أدنى شروط للسلامة والتخزين ومنها ما قارب على انتهاء الصلاحية-حسب ما جاء في منشور لصفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

اعترفت عناصر العصابة باستلام المواد من مهربين بالقرب من حدود الجزائر عن طريق وسطاء لإيصالها إلى مدينة طرابلس .. واتخذت مديرية أمن جادو الإجراءات القانونية حيال عناصر العصابة وأحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات المتبقية .

وثمنت وزارة الداخلية-عبر منشورها- الجهود الأمنية التي تبذلها مديرية أمن جادو في حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حاثةً إياهم على بذل الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والأمان داخل البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية