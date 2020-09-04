شركة الكهرباء: إعادة تشغيل وحدتي التوليد في “أوباري” والغازية الأولى في مصراتة والخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه تمت إعادة تشغيل وحدتي التوليد الرابعة والثالثة في محطة أوباري، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضًا إعادة تشغيل الغازية الأولى في محطة مصراتة، والغازية الأولى بمحطة الخمس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه جاري العمل على دخول باقي الوحدات في محطتي مصراتة والخمس في الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أمس الخميس عن حدوث إظلام في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وكانت حكومة الوفاق غيّرت مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إثر احتجاجات على تواصل انقطاع الكهرباء، إلا أن موظفي الشركة في طرابلس كشفوا بطلان هذا الإجراء وآلية اختيار أعضاء المجلس الجديد، وطالبوا بتعيين مجلس إدارة من الأكفاء أبناء الشركة، ليستطيعوا النهوض بها.

وعلى أثر ذلك، نشرت “الوفاق” المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج على مقار ووحدات شركة الكهرباء، فيما يتواصل انقطاع التيار بالساعات والأيام، وحدث إطفاء عام يوم 10 أغسطس الجاري في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأدى انعدام الخدمات في طرابلس والمدن الغربية خاصة الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى اندلاع تظاهرات ضد الوفاق الأسبوع الماضي، وطالبت السراج بتقديم استقالته إلا أنها قوبلت بالرصاص الحي من قبل المليشيات التابعة للسراج، ما تسبب في مقتل أحد المحتجين وإصابة عدد منهم، واعتقال آخرين.