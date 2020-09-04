“بويصير”: أزمة “باشاغا” مع “الرئاسي” مطب على الطريق تم تجاوزه

وصف محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق»، أن الخلاف الذي وقع بين رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ووزير داخليته “فتحي باشاغا” بـ”المطب” الذي تم تجاوزه.

وقال بويصير، الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نتائج جلسة المجلس الرئاسي.. مع وزير الداخلية إيجابية مطب على الطريق تم تجاوزه”

ورأى “بويصير”، المؤيد للغزو التركي والمليشيات المسلحة، أن نتائج التحقيق جائت إيجابية.

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن مساء أمس الخميس، رفع ما أسماه “الوقف الاحتياطي” عن فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض وكلفه بمباشرة مهامه عقب انتهاء التحقيقات معه بمقر المجلس.

وكانت عناصر مدججة بالسلاح تابعة لـ”باشاغا” قد حاصرت مقر «حكومة الوفاق» من جميع الجهات في طريق السكة، بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه أمس الخميس.