“العامة للكهرباء” تباشر تزويد محطات المنطقة الشرقية بالوقود

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، أنها باشرت بتوصيل الوقود الديزل إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد وصول ناقلة النفط في الأيام الماضية.

وأفادت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بأن عملية نقل الوقود تحتاج من ثلاثة أيام إلى أربعة أيام، ومن ثم ستقوم بعملية تنقية الوقود من الشوائب عن طريق معالجة الوقود، وستستغرق هذه العملية ثلاثة أيام، حسب بيان الشركة.

وأضافت الشركة في ذات البيان أن شركة الخليج العربي للنفط ستزود الشركة العامة للكهرباء بثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل وذلك لتشغيل محطة السرير الغازية، مضيفة أنه في حال استمرار إمدادات الوقود من قبل شركة البريقة لتسويق النفط وارتفعت كميات الغاز من 190 مليون قدم مكعب يوميا إلى 240 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز ، ستنتهي مشكلة طرح الأحمال.

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