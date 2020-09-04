ليبيا الان

النهر الصناعي: انقطاع المياه سيستمر لحين عودة التيار الكهربائي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، أمس الخميس، توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى.

وأوضح الجهاز، أنه انقطاع المياه سيستمر إلى حين إعادة التيار الكهربائي لحقول آبار المياه وإعادة التشغيل وضخ المياه، معربا عن شكره للجهود التي تبذل حالياً من طرف الشركة العامة للكهرباء لبناء شبكة الكهرباء والتنسيق مع غرفة التحكم بالمنظومة للعمل على إعادة الكهرباء للحقول في أسرع وقت ممكن.   

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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