مستشفى الهواري العام بنغازي يتسلم 100 منظم أكسجين لمصابي “كورونا”

تسلم مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي 100 جهاز منظم أكسجين، خاصة بقسم العزل السريري لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة تم توفير 100 جهاز منظم أكسجين، وذلك لزيادة السعة السريرية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بكوفيد-19”.

وأوضح “العريبي” أن التسلم جرى بحضور فرج مسعود العبار، مدير عام مستشفى الهواري المكلف وعدد من المسؤولين بالمستشفى.

يذكر أن مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، حذر الأحد الماضي من صعوبة الوضع الحالي للمستشفى، داعيا إلى التعجيل بصيانته ونقل المرضى لأي مراكز طبية أخرى.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشريف إن المستشفى لم يعد يستطيع استقبال عدد آخر من المرضى نظرا للظروف التي يمر بها، إضافة إلى عدم توافر الدعم المادي لتحفيز الطاقم على استمرارية العمل على أكمل وجه.

ولفت الشريف إلى أن المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة، منها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرهما، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لكن هناك حالة ضغط غير طبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا.