نقابة المحامين: نضغط للإفراج عن معتقلي الرأي بطرابلس

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين بياناً ذكر فيه أن عددا من المنتسبين للنقابة تواصلوا مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام للوقوف على حقوق معتقلي الرأي وتم إخلاء سبيل عدد كبير منهم.

وأضافت النقابة في بيانها الذي صدر مساء الخميس الـ3 من سبتمبر أن المحامين ناقشوا ملفات الفساد التي من أهمها ملف شركة الكهرباء خصوصا مع الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي.

وأكدت النقابة أنها تتابع من كثب تعامل السلطة التنفيذية مع مطالب الشعب قبل أن تتخذ خطواتها القادمة، وأنها لن تخضع لأي مساومات أو إملاءات.

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