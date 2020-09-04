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نقابة المحامين: نضغط للإفراج عن معتقلي الرأي بطرابلس

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين بياناً ذكر فيه أن عددا من المنتسبين للنقابة تواصلوا مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام للوقوف على حقوق معتقلي الرأي وتم إخلاء سبيل عدد كبير منهم.

وأضافت النقابة في بيانها الذي صدر مساء الخميس الـ3 من سبتمبر أن المحامين ناقشوا ملفات الفساد التي من أهمها ملف شركة الكهرباء خصوصا مع الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي.

وأكدت النقابة أنها تتابع من كثب تعامل السلطة التنفيذية مع مطالب الشعب قبل أن تتخذ خطواتها القادمة، وأنها لن تخضع لأي مساومات أو إملاءات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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