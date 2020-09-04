مصدر يكشف لـ218 أعضاء “الأعلى للدولة” المشاركين بحوار المغرب

اختار المجلس الأعلى للدولة صاحب الصلاحيات الاستشارية وفقا للاتفاق السياسي أعضاءه الذين سيشاركون في جلسة الحوار السياسي في المغرب يوم الإثنين المقبل.

وعلمت 218 نيوز أن وفد الأعلى للدولة يتكون من النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، وعضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبدالسلام الصفراني، والنائب بالمجلس علي السويح.

تجدر الإشارة إلى أن جولة حوار سياسي ستعقد في المملكة المغربية منتصف الأسبوع المقبل بمشاركة وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية